تكهنات بترشيح أمازون للمخرج كريستوفر نولان لإخراج فيلم جيمس بوند

تناقلت وسائل إعلام أمريكية أن شركة أمازون، المالكة الجديدة لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، قامت بترشيح المخرج الأمريكي المعروف كريستوفر نولان لإخراج الجزء الجديد من الفيلم، بل إنه الخيار الأهم والأول لهم، وبالفعل تحدثوا معه في هذا الأمر، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مع إبداء نولان رغبة كبيرة في إخراج الجزء الجديد من فيلم الجاسوسية الشهير.

ويأتي هذا التأخير في الإعلان عن الاتفاق النهائي، نظرًا لانشغال نولان حاليًا بإخراج الفيلم الملحمي "الأوديسية"، الذي يجمع عددًا كبيرًا من النجوم، في مقدمتهم توم هولاند، ومات ديمون، وزندايا، وآن هاثاواي، وتشارليز ثيرون، ويجري تصويره حاليًا في مدينة ورزازات بالمغرب، قبل أن ينتقل بعدها إلى روما ولندن، ومن المقرر عرضه في منتصف عام 2026.

وخلال الأيام الماضية، انتقلت ملكية سلسلة الجاسوسية المعروفة باسم "جيمس بوند" أو العميل 007 إلى شركة أمازون، بعدما باع المنتجان مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكلي حقوقهما بشكل كامل في السلسلة، واستحوذت أمازون على الحق الكامل في سلسلة أفلام "جيمس بوند" البريطانية الشهيرة مقابل مليار دولار إضافية، بعدما قامت عام 2022 بدفع 8.45 مليار دولار مقابل شراء الحقوق التوزيعية للفيلم، مع احتفاظ المنتجين الأساسيين بالحقوق الفكرية. أما الآن، فأصبح لـأمازون حرية التصرف الكاملة في الفيلم بشقيه الإبداعي والتوزيعي، وسط تخوفات بريطانية رصدتها وسائل إعلام في المملكة المتحدة من أن يفقد الفيلم روحه البريطانية، وخصوصًا أن أمازون مملوكة للملياردير الأمريكي الشهير جيف بيزوس.

يذكر أن آخر جزء تم تقديمه في سلسلة جيمس بوند كان من بطولة الفنان البريطاني دانيال كريج، وحمل اسم "لا وقت للموت"، وعُرض عام 2021، حيث انتهى بمقتل العميل جيمس بوند بعد نجاحه في إنقاذ طليقته وابنته من الموت. وهو الجزء الذي كان قد أعلن دانيال كريج أنه سيكون الأخير له في سلسلة جيمس بوند بعد رحلة طويلة خاض فيها عدة بطولات لصالح السلسلة، وكان أبرزها الجزء الذي حمل اسم "سقوط السماء Skyfall".