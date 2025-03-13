اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في الحرب مع أوكرانيا "فكرة جيدة"، متساءلا عن طريقة تنفيذ هذه الهدنة، خصوصاً وأنه يشترط أن يؤدي ذلك إلى سلام دائم ومعالجة للأسباب الجذرية لهذا الصراع.

وتوجّه بوتين، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده من أجل السلام، مضيفاً أن روسيا "تتفق مع المقترحات الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية، ولكن فقط تلك التي تؤدي إلى السلام الدائم وتزيل أسباب الأزمة"، بحسب قناة الشرق السعودية.

وطرح بوتين، تساؤلات كثيرة عن طريقة تنفيذ هدنة الـ30 يوماً المقترحة، وهل ستستغلها أوكرانيا من أجل إعادة تعبئة جيشها وجلب مزيد من الأسلحة والتدرب عليها.

وتحدث بوتين، عن كيفية التعامل مع المسائل المتعلقة بخطوط التماس على طول 2000 كيلومتر.

وأضاف: "من سيضمن لنا عدم حدوث أي خرق؟ كيف سيكون التحقق ومراقبة وقف النار؟ كيف يمكن التأكد من ذلك؟ من سيعطي الأوامر لوقف إطلاق النار؟ من سيعرف من خرق الهدنة على طول 2000 كيلومتر؟ هذه كلها أسئلة تحتاج إلى دراسة معمقة من الجانبين، فالفكرة جيدة ولكن هناك أسئلة يجب مناقشتها بشأن التنفيذ".