الجيش الروسي يبلغ الكرملين ببدء المرحلة النهائية لتحرير مقاطعة كورسك من القوات الأوكرانية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم، بأن الجيش الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك الروسية، من القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر بيسكوف في تصريح صحفي نقلته وكالة سبوتنك الروسية، أن قيادة قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أبلغت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء المرحلة النهائية من عملية تحرير أراضي مقاطعة كورسك من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال بيسكوف: "استمع بوتين إلى تقارير من قائد قوات مجموعة "الشمال"، ونائب قائد قوات مجموعة "الشمال"، اللذين أبلغا القائد الأعلى عن تقدم العملية، وكذلك عن دخول العملية في المرحلة النهائية لتحرير أراضي مقاطعة كورسك من المسلحين الذين تسللوا إليها".

كان الرئيس الروسي عقد امس اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك. واطلع على تقرير من رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، عن تقدم القوات الروسية في مقاطعة كورسك والذي افاد بتحرير أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في المنطقة الحدودية لكورسك، أي أكثر من 86% من المساحة التي كانت محتلة من قبل القوات الأوكرانية.

وقال غيراسيموف إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية الحدودية، تجاوزت 67 ألف شخص، وأفاد أيضا بأن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون، حيث يرون الوضع اليآس في اتجاه كورسك، وقد أسر العسكريون الروس 430 مسلحا أوكرانيا.