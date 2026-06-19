أكد عز الدين أوناحي، لاعب منتخب المغرب، أن طموحات أسود الأطلس في كأس العالم 2026 تتجاوز ما تحقق في نسخة 2022، مشددًا على أن الفريق لا يزال في بداية مشواره ولا يملك ما يدعو للاحتفال بعد الجولة الأولى.

وقال أوناحي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة اسكتلندا: "نعلم أن كأس العالم 2026 أطول من نسخة 2022، ولذلك نحتاج إلى إدارة أنفسنا بشكل أفضل. لم نأت إلى البطولة من أجل الاكتفاء بتقديم مباراة كبيرة أمام البرازيل".

وأضاف: "ندرك جميعًا أننا بحاجة إلى تحقيق نتائج إيجابية. هناك 40 مليون مغربي يدعموننا، ونمتلك مجموعة كبيرة من المواهب وفريقًا متكاملًا، ونأمل في تحقيق نتائج أفضل مما حققناه في قطر، فهدفنا هو الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة".

وأشار لاعب المنتخب المغربي إلى أهمية المواجهة المقبلة، قائلًا: "مباراة اسكتلندا ستكون أكثر صعوبة وأهمية. المنافس يمتلك ثلاث نقاط بينما نملك نقطة واحدة فقط، لذلك نحن بحاجة إلى الفوز حتى ندخل المباراة الثالثة أمام هايتي بوضع أفضل".

وتابع: "لا يمكننا الاستمرار في التفكير بمباراة البرازيل، علينا أن نحول كامل تركيزنا إلى مواجهة اسكتلندا لأنها ستكون مفتاح مشوارنا في البطولة".

واختتم أوناحي تصريحاته بالتأكيد على أن التعادل في الجولة الأولى ليس سببًا للاحتفال، قائلًا: "حققنا نقطة واحدة فقط، لذلك لا مجال للفرح. نحن ندرك جيدًا أننا مطالبون بتقديم أداء أفضل وتطوير مستوانا في المباراة المقبلة".