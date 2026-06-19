أكد محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، أن مواجهة اسكتلندا ستكون مختلفة تمامًا عن المباراة السابقة أمام البرازيل، مشيرًا إلى أن لكل منتخب أسلوبه الخاص الذي يتطلب استعدادًا مختلفًا.

وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مواجهة اسكتلندا تختلف عن مواجهة البرازيل، فالبرازيل منتخب يمتلك مهارات فنية كبيرة إلى جانب القوة البدنية، بينما يعتمد المنتخب الاسكتلندي بشكل أكبر على اللعب المباشر والكرات السريعة إلى الأمام".

وأضاف: "ربما تلعب اسكتلندا الكرة إلى الأمام بسرعة أكبر، كما أنها تتميز كثيرًا في الكرات الثانية، لذلك علينا أن نكون مستعدين لهذا النوع من المباريات".

وشدد مدرب المغرب على أن فريقه قادر على تقديم مستوى أفضل مما ظهر عليه في المباراة الماضية، موضحًا: "اللاعبون يعلمون ذلك جيدًا ونحن أيضًا ندركه. هدفنا أن نكون أفضل في اللقاء المقبل مهما اختلفت ظروف المباراة أو طبيعة المنافس".

وعن الأنباء المتداولة بشأن اقتراب لاعبه إسماعيل صيباري من الانتقال إلى بايرن ميونيخ، قال وهبي: "نشعر بالفخر عندما نرى اللاعبين المغاربة يحظون بفرصة اللعب لأندية كبيرة بحجم بايرن ميونيخ".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن صيباري لا يتأثر بما يثار حول مستقبله، قائلًا: "اللاعب هادئ للغاية بشأن ملف انتقاله، ولا أعتقد أن هناك أي شيء يشغله في الوقت الحالي، فهو يركز بشكل كامل على المنتخب المغربي وما ينتظره من مباريات في كأس العالم".