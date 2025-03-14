الدبيبة: ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية وأن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية (وال)اليوم الخميس.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع مع كبار المسؤولين اليوم الخميس ، خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، حيث نفى الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، و رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.

وخلال الاجتماع، قال وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، إن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها.