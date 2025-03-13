قال الفنان حسام حبيب، إنه إنسان مريض، وإذا دافع عن نفسه يندم، ولو تحدث عن حقه سيندم ولا يستطيع تحمل الأمر: "لو قلت الحقيقة هنتحر".

وأضاف "حبيب"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "شيرين عبد الوهاب تضعني في موقف لا أستطيع تحمله، وأتمنى أن تتحدث شيرين عن كل شيء، وللأسف مش هي دي الإنسانة اللي حبتها".

وتابع: "لا يمكن أرجع لشيرين مرة أخرى، وأقسم بالله بحبها ومش هقول أد إيه، لكن هل لو رجعت لها مش هخاف منها؟! اللي يخاف من حد هيعرف يرتاح جنبه؟!، أنا كنت بلمس شيرين وأنام، ولما كنت أقوم من النوم وملاقيهاش أجري زي العيال الصغيرة، وشيرين حرمتني من كل ذلك، ومش عاوزها ترجع، لكني عاوزها تتبسط وتنجح وأتمنى أشوفها في علاقة أحسن".