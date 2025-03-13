قادة عسكريون أمريكيون يحذرون من مخاطر على جاهزية القوات المسلحة

قال قادة عسكريون لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء إن الموافقة على ميزانية مؤقتة للإبقاء على الإنفاق الدفاعي ثابتا بدرجة كبيرة، ستضر بجاهزية القوات المسلحة وجهود تحديثها.

وذكر نواب قادة الجيش والبحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية أنهم إذا لم يحصلوا على تمويل إضافي سيحتاجون على الأقل إلى مرونة لتحويل الأموال لضمان تغطية أوجة الإنفاق ذات الأولوية. ولم يتمكن الكونجرس من الموافقة على ميزانية كاملة للعام المالي 2025 ووافق بدلا من ذلك على إجراءات مؤقتة لسد الفراغ تبقي التمويل عند مستويات 2024 إلى حد كبير.

ومن شأن مشروع قانون وافق عليه مجلس النوب أن يزيد الإنفاق الدفاعي بحوالي 6 مليارات دولار ويخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي، وهي تغييرات طفيفة نوعا ما على الفئتين بالمقارنة بإجمالي إنفاق تقديري يبلغ حوالي 7ر1 تريليون. وتتم إحالة التشريع حاليا إلى مجلس الشيوخ.

وذكر القادة العسكريون أن مواصلة مسارات ميزانية 2024 لن تسمح للخدمات ببدء عقود جديدة، بما في ذلك تحديث الأسلحة أو الإسكان أو تحسينات أخرى.