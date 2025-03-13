ذكرت تقارير إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه تم استبعاد آدم بوهلر من منصبه مبعوثا خاصا لشئون الأسرى، وذلك بعد أن أجرى مفاوضات مباشرة مع حركة حماس الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في البيت الأبيض إن مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط، آدم بوهلر، أُقيل من منصبه بسبب تصريحاته الأخيرة الداعمة لحركة حماس، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

ولم تصدر الحكومة الأمريكية حتى الآن بيانا رسميا بشأن هذه المسألة. وبحسب التقرير، فإن كبار الجمهوريين في الكونجرس يشعرون بالإحباط في أعقاب سلسلة المقابلات التي أجراها بوهلر في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي تحدث فيها عن المفاوضات المباشرة مع حماس والطريقة التي تعامل بها عقب لقائه قيادات حماس وثنائه عليهم وأنه يمكن التوصل معهم إلى اتفاق شامل مما أثار حفيظة اسرائيل.

وقالت مصادر في الحزب الجمهوري إن الإدارة الأمريكية استبعدت بوهلر من قضية إطلاق سراح الرهائن، مضيفة أنهم يعتقدون أنه يجب إعفاؤه من منصبه الحكومي على الفور، بحسب "معا".