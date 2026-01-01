تراجع مفاجئ في اهتمام الأندية السعودية بضم محمد صلاح

شهدت تطورات ملف انتقال محمد صلاح منعطفًا جديدًا، بعدما خفّ اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع نجم ليفربول، ما عزز من احتمالات استمراره داخل أسوار «أنفيلد» لما بعد فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان صلاح قد أثار الجدل بتصريحاته القوية مطلع ديسمبر، حين فتح باب الرحيل عن ليفربول على مصراعيه بعد انتقاده مدربه أرني سلوت، واتهامه بتهميشه وغياب العلاقة بينهما، الأمر الذي رفع حينها احتمالات رحيله في يناير، مع تصدر الدوري السعودي قائمة الوجهات المحتملة.

غير أن الأوضاع هدأت تدريجيًا داخل النادي، عقب جلسات صريحة جمعت صلاح وسلوت لتصفية الأجواء، قبل أن يشارك النجم المصري كبديل في الفوز على برايتون، ثم يغادر لاحقًا للانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، مبتعدًا مؤقتًا عن دائرة الجدل.

ويمتد عقد صلاح مع ليفربول حتى يونيو 2027، ويتقاضى راتبًا أسبوعيًا يقدَّر بنحو 350 ألف جنيه إسترليني، ما يجعل الدوري السعودي من بين الوجهات القليلة القادرة على تلبية مطالبه المالية، إلا أن تحسن العلاقة مع سلوت يبدو أنه أسهم في فتور حماس الأندية السعودية، على الأقل في الوقت الراهن.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن اهتمام كبار أندية الدوري السعودي تراجع بسبب قناعتها بصعوبة إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل التوجه الجديد للدوري نحو استقطاب لاعبين أصغر سنًا، بدلًا من الصفقات العملاقة التي ميزت فترات سابقة.

وكانت تقارير قد ربطت صلاح بأندية الهلال والقادسية ونيوم، ولا تزال فكرة انتقاله مستقبلًا مطروحة، لا سيما بعد تأكيد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لدوري المحترفين السعودي، في وقت سابق أن «صلاح مرحب به» في السعودية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم قائد منتخب مصر بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ سبق أن رفض ليفربول عرضًا ضخمًا من اتحاد جدة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في سبتمبر 2023، لتظل التكهنات حاضرة بشأن مستقبل أحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

من جانبه، سعى أرني سلوت إلى تهدئة الأجواء مجددًا عقب الفوز على وولفرهامبتون، مؤكدًا أن إشراك صلاح أمام برايتون كان دليلًا واضحًا على تجاوز الخلاف، مشددًا على أهمية تركيز اللاعب حاليًا مع منتخب مصر، مقابل تركيز الفريق على التزاماته المحلية، بما يخدم مصلحة الجميع.