أوقاف مطروح تكرم 108 من الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بمدينة الحمام

نظمت مديرية أوقاف مطروح احتفالًا لتكريم 108 من الفائزين والمشاركين في مسابقة القرآن الكريم، وذلك عقب أداء صلاة التراويح بمسجد القرية الحمراء بمدينة الحمام، بحضور عدد من القيادات الدعوية والتنفيذية وأهالي المنطقة.

وشهد الحفل حضور الشيخ الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، والنائب المستشار محمد دخيل الجراري، والشيخ سليمان مطاوع، مدير إدارة أوقاف الحمام، إلى جانب جمع كبير من المواطنين وأولياء أمور المتسابقين.

وجاءت المسابقة في إطار حرص وزارة الأوقاف على تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله تعالى، وتعزيز الارتباط به تلاوةً وفهمًا وتدبرًا، حيث تنوعت مستويات المسابقة بين حفظ القرآن الكريم كاملًا، وحفظ أجزاء متفرقة منه.