ارتفاع عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا

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قالت مديرية الجمارك العامة في مقاطعة خنان بوسط الصين، إن قطارات الشحن الصينية - الأوروبية قامت بـ234 رحلة مغادرة أو وصول إلى مدينة تشنجتشو، عاصمة المقاطعة، خلال الفترة ما بين شهري يناير ومارس الماضيين، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وأضافت المديرية أن قطارات الشحن نقلت 110300 طن من البضائع والسلع بقيمة 763 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 56.6% و12.1% على التوالي.

واشتملت الواردات بشكل رئيسي على أجزاء الآلات والحديد والفولاذ ومنتجات الصناعات التحويلية والمركبات الكاملة والأجزاء الأوتوماتيكية، بينما غطت الصادرات 1300 مجموعة بما فيها الملابس وأجزاء الآلات والإلكترونيات.

وتشهد تشنجتشو منذ الثامن من أبريل ارتفاعاً في خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا يصل إلى 18 رحلة خارجية و11 رحلة وافدة كل أسبوع.