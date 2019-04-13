زعيم المعارضة البريطانية: تأخر طلب ماي الحوار مع حزب العمال حول بريكست «أمر شائن»

وصف زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربين، اليوم السبت، تأخُّر سعي رئيسة الحكومة تريزا ماي إلى إجراء محادثات مع حزب العمال بشأن بريكست بأنه "أمر شائن".

وأصرّ كوربين على أن تُقدّم ماي تنازلات بشأن خطوطها "الحمراء" إذا ما أرادت التوصل إلى اتفاق عبر حوار مع حزبه، حسبما نقلت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية.

وحذّر كوربين من أن تستغل ماي مسألة إرجاء بريكست إلى 31 أكتوبر كفرصة لطرح اتفاق الانسحاب في مجلس العموم مرة أخرى؛ بعد أن رُفِض الاتفاق ثلاث مرات.

وفي إشارة إلى المحادثات بين الحكومة وحزب العمال، قال كوربين "إنه لأمر فاضح أن تأتي هذه المحادثات متأخرة جدا في عملية بريكست؛ بعد أن فات موعد الخروج الذي كان محددا في 29 مارس".

واستدرك زعيم العمال قائلا: "لكننا انخرطنا في المحادثات بطريقة جادة وبناءة، لكن يجب أن نرى تلك الخطوط الحمراء تتزحزح. يجب أن نرى تنازلات حقيقية".