الرئيس الألماني يرحب بإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رحب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) حتى نهاية أكتوبر القادم.

وقال شتاينماير -في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم السبت- إنه من قبيل الصواب بذل كافة الجهود للحد من الآثار السلبية للخروج، مؤكدا في ذلك صحة ربط تمديد المهلة بشروط وتوقعات واضحة.

وفي إشارة إلى الخلافات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذكر شتاينماير أن بريكست جرح غائر ذو عواقب هائلة بالنسبة لبريطانيا وباقي الدول الأعضاء في التكتل.

ووافقت الدول المتبقية في الاتحاد خلال قمة طارئة يوم الأربعاء الماضي على إرجاء بريكست حتى 31 أكتوبر المقبل كحد أقصى، وتجنبوا بذلك خروجا فوضويا لبريطانيا من الاتحاد، كا مقررا له أمس الجمعة.

وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تنفيذ بريكست قبل يوم 22 مايو المقبل. وسيتعين على البريطانيين المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى خلال الفترة من 23 حتى 26 مايو المقبل، إذا لم يتم التوصل لحل وسط بشأن الخلاف مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاقية الخروج حتى 22 مايو المقبل.

ويتشكك شتاينماير في مشاركة البريطانيين في الانتخابات، وقال: "لذلك سيكون من الأفضل أن تصوت غالبية بناءة في البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج إذا كان يتعين إنهاء الأمر سريعا، أي قبل الانتخابات نهاية مايو المقبل".