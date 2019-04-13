وزير خارجية روسيا ينتقد سلوك الولايات المتحدة تجاه أمريكا اللاتينية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سلوك الولايات المتحدة تجاه دول أمريكا اللاتينية "غير مقبول"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين يتدخلون علانية في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة".

وقال لافروف - خلال كلمته بمجلس السياسة الخارجية والدفاع الروسي اليوم السبت: "الأمريكيون يتدخلون علانية في الشئون الداخلية للدول ذات السيادة. الجميع يعرف بشأن فنزويلا، التغيير عن طريق الحرب الخاطفة فشل، لكن الأمريكيين لا يرفضون هدف الإطاحة بالرئيس الشرعي. بُرهن ذلك مباشرة من خلال المقابلة (المتلفزة) الأخيرة لـ(وزير الخارجية الأمريكي) مايك بومبيو، والتي قال فيها إن التدخل العسكري (في فنزويلا) ليس مستبعدا" بالنسبة للولايات المتحدة، حسب ما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف أن الأمريكيين "لا يبدو أنهم يفهمون أنهم يضعون أنفسهم في مواجهة أمريكا اللاتينية بأكملها".