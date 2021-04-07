 السعودية.. إيقاف 176 موظفا سعوديا وأجنبيا بتهم الفساد - بوابة الشروق
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السعودية.. إيقاف 176 موظفا سعوديا وأجنبيا بتهم الفساد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 3:52 م

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ١٧٦ موظفا سعوديا، وأجنبيا بتهم الفساد.

 

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إنها باشرت اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية الشهر الماضي، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية.

 

وأضافت أنها قررت إيقاف ١٧٦ مواطناً سعوديا ومقيما، بينهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية، لتورطهم في تهم تتعلق بـ "الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة،والتزوير".

 

وأشارت إلى أنه "جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء".

 


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