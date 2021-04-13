السودان يشيد بالدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية

وأطلع الدكتور الهادي إدريس، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الخرطوم على تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالسودان وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.وأوضح السفير دانيل ويس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، في تصريح صحفي، أن اللقاء كان مثمرا وبناء، مضيفا أنه نقل خلاله لعضو مجلس السيادة تهاني الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية على التقدم الذي تحقق في مجالي السلام والاقتصاد، عبر اتفاق جوبا لسلام السودان وتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني.وأكد نائب رئيس البعثة، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الانتقالية سياسيا وإقتصاديا، مشيرا إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمؤتمر باريس القادم الذي سيركز على القضايا السياسية والإغاثة.وقال إن الاتحاد الأوروبي حث الحكومة على إسراع الخطى لتكوين المجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة القادمة.