بلغاريا تسجل 3122 إصابة جديدة و201 وفاة بفيروس كورونا

ذكرت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المصابة في البلاد 375 ألفا و115 حالة من بينها 12 ألفا و588 من الفرق الطبية.

وأوضحت وزارة الصحة البلغارية -في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 201 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 14 ألفا و619 وفاة.

وأفادت الصحة البلغارية بأن عدد الحالات التي تحتاج إلى تلقي العلاج اللازم بالمستشفيات بلغ 9 آلاف و970 مريضا من بينهم 776 في وحدات العناية المركزة، وأضافت أن 3098 شخصا تماثلوا للشفاء من المرض ليصل تراكمي المتعافين إلى 289 ألفا و356 شخصا.

وأوضحت السلطات الصحية أن عدد الحالات النشطة بلغ 71 ألفا و140 حالة.