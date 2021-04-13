تداول 79 سفينة بمينائى السخنة والأدبية خلال مارس الماضى

أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً عن الحركة الملاحية لموانئ المنطقة الجنوبية لشهر مارس2021 والذي شهد حركة تداول ملحوظة بمينائي السخنة والأدبية وزيادة في حركة التداول مقارنةً بشهر مارس 2020.

واستقبل ميناء الأدبية 37 سفينة بضائع تشمل 11سفينة بضائع عامة و 7سفن صب جاف و 16 سفينة صب سائل و 3 سفن حاويات، وبلغ إجمالي حركة تداول البضائع 595777,38 طن بزيادة قدرها 5,23% مقارنة بمارس 2020 الذي بلغ إجمالي التداول فيه نحو 565684,1 طن.

أما ميناء العين السخنة فقد شهد استقبال 42 سفينة، و سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامة و11صب جاف و6 سفن صب سائل و23 سفينة حاويات بإجمالي حمولات 1818220.07 طن بعدد حاويات 83900 حاوية بزيادة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة مارس 2020 الماضي حيث بلغ إجمالي عدد الحاويات 42605 حاوية بإجمالي حمولات بضائع قدرها 878125 طن وأضاف البيان بالتنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.