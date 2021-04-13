شؤون الحرمين تخصص 18 مسارا للطواف لخدمة المعتمرين

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، 18 مساراً لخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام من الطائفين والمعتمرين، حيث وُضعت ملصقات مسارات الطواف وملصقات التباعد الجسدي في كامل صحن المطاف.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم تخصيص مصليات لسنة الطواف تتسع لما يقارب 2000 مصلي، بالإضافة إلى مصلى بالدور الأول ويكفي لما يقارب (1500) مصلي، كما تم تركيب مسارات التباعد الجسدي على المداخل بالساحات الخارجية وعامة مرافق المسجد الحرام.



وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي أن الرئاسة العامة تعمل جاهدة لبذل كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه، وتقدم لذلك كل طاقاتها وإمكاناتها البشرية والمادية، حيث تُشرف على استقبال أفواج المعتمرين عند ساحة المسجد الحرام وحتى الانتهاء من مناسكهم وإعادتهم إلى مكان وصولهم قبل دخولهم للمسجد الحرام.