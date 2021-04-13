بين الكتب والروايات إلى الأفلام، ترددت مدن وأماكن تاريخية عديدة على مسامعنا وأعيننا، حتى علقت بأذهاننا ونُسجت بخيالنا، بعدما جسدها الكتاب والمؤلفون في أعمالهم، لكننا أصبحنا لا نعلم عنها شيئا، في الوقت الحالي، حتى كثرت التساؤلات عن أحوال هذه المدن التاريخية الشهيرة، كيف أضحت وأين باتت تقع؟.

بعض هذه المدن تبدلت أحوالها وأضحت أخرى مختلفة، بزمانها ومكانها وساكنيها، فمنها التي تحولت لمدينة جديدة بمواصفات وملامح غير التي رُسمت في أذهاننا، لتجعل البعض منا يتفاجئ بهيئتها وشكلها الحالي، ومنها التي أصبح لا أثر ولا وجود لها على الخريطة، ما قد يدفع البعض للاعتقاد بأنها كانت مجرد أماكن أسطورية أو نسج خيال.

لكن، ما اتفقت عليه تلك المدن البارزة أن لكل منها قصة وراءها، ترصدها لكم "الشروق"، في شهر رمضان الكريم وعلى مدار أيامه، من خلال الحلقات اليومية لسلسة "كيف أضحت!"، لتأخذكم معها في رحلة إلى المكان والزمان والعصور المختلفة، وتسرد لكم القصص التاريخية الشيقة وراء المدن والأماكن الشهيرة التي علقت بأذهاننا وتخبركم كيف أضحت تلك المدن حاليا.

إذا شاهدت فيلم "حرب طروادة" الملحمي العظيم، بالتأكيد راودك سؤالا بديهيا عن حال مدينة طروادة التي يحمل اسمها ويدور حولها الفيلم الأمريكي الشهير، الذي أنتج عام 2004، وشارك فيه عدد كبير من نجوم هوليوود، والمقتبس عن الأساطير الإغريقية الشهيرة، كملحمتا الإلياذة والأوديسة للشاعر الإغريقي هوميروس، وملحمة الإنيادة للشاعر الروماني فيرجيل، واللاتي تحكي قصة حصار مدينة طروادة، التي تم تجسيدها في العديد من الأفلام التي نالت شهرة جماهيرية وعالمية أيضا.

تنقل بين قصتنا التفاعلية التالية لتتعرف على قصة مدينة طروادة وحصانها الشهير والحرب التي اندلعت فيها بسبب إمرأة وأدت إلى دمارها وأيضا لتتعرف على مكانها الحالي وملامحها الجديدة، ضمن الحلقة الأولى من سلسلة "الشروق" في شهر رمضان.

<iframe title="Story embed" class="exposure-post-embed" src="https://manalwarraky.exposure.co/post-428836?embed=true" style="width:100%;height:550px;margin-bottom:5px;border:solid 1px #ccc;border-radius:2px;"></iframe><br><a href="https://manalwarraky.exposure.co/post-428836">كيف أضحت!.. مدينة طروادة</a> by <a href="https://manalwarraky.exposure.co/">Manal El Warraky</a> on <a href="https://exposure.co" style="text-transform:uppercase">Exposure</a>