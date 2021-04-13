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أفرجت السلطات، منذ قليل، عن الكاتب الصحفي والقيادي السابق بحزب الدستور خالد داوود، نفاذا لقرار النيابة العامة بإخلاء سبيله فى اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها.

وكتب المحامي خالد علي، عبر حسابه بموقع "تويتر"، "خالد خرج من السجن وتسلم سيارته وعاد بها إلى منزله، وهو الآن بين أسرته".

وجاء الإفراج عن داوود بعدما تبين عدم اتهامه على ذمة أي قضية أخرى.

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الصحفي خالد داوود، على ذمة القضية المتهم فيها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق بث ونشر أخبار كاذبة، والتي تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه داوود فى القضية اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية تحقيق أهدافها مع العلم بأغراضها المخالفة للقانون، ونشر وبث أخبار كاذبة، فضلا عن اتهامه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.