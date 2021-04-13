وكيل وزارة الزراعة بدمياط يأمر بتكثيف الرقابة لرصد صور التعدي على الأراضي الزراعية

اجتمع المهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، مع مديري الإدارات الفنية والإدارية بديوان عام المديرية؛ للتأكيد على ضرورة الالتزام بتأدية كل الواجبات والتكليفات المطلوبة خلال الفترة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالتيسير على المزارعين خلال عملية الحصاد والتوريد لمحصول القمح.

وناشد وكيل وزارة الزراعة بدمياط، العاملين على ضرورة تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة الزمام؛ لرصد مظاهر وصور التعدي على الرقعة الزراعية، والتدخل الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الإزالة الفورية، وكذلك توجيه المزارعين لصرف بطاقات كارت الفلاح والانتهاء من توزيعها في أسرع وقت ممكن.