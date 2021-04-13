رئيس حزب ميركل يرغب في الاتفاق على مرشح المستشارية الأيام المقبلة

أعلن رئيس حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، أنه يرغب في البت في مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشارية في الانتخابات المقبلة بحلول مطلع الأسبوع المقبل إن أمكن.

وفي أعقاب لقائه مع زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، في إطار اجتماع لكتلة حزبي التحالف المسيحي قال لاشيت مساء اليوم الثلاثاء، إن المناقشة كانت"ممتازة" مع زودر، وأضاف"أعتقد أن هذا ترك صورة ممتازة للرأي" وقال إن كل الكلمات التي تم إلقاؤها تضمنت رسالة "اتفقا سريعا" مؤكدا أن هذا هو هدفه أيضا.

كان لاشيت وزودر أعلنا أول أمس الأحد استعدادهما للترشح عن التحالف لخلافة ميركل بعد انتخابات سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال زودر:"أريد أن نصل إلى قرار بسرعة جدا وقريبا جدا وفي أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الجاري (ينتهي في ألمانيا يوم الأحد المقبل)".

وأضاف زودر، الذي يحظى في استطلاعات الرأي بنسبة تأييد كبيرة بفارق بعيد عن لاشيت:" أنا وارمين اتفقنا على أن نتشاور بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري حول كيفية سير الأمور لاحقا".

ورأى لاشيت أن صورة الرأي يجب أن يؤخذ بها في قرار الترشح للمستشارية وقال عن المشاورات التي استمرت قرابة أربع ساعات إنها " لم تسفر عن خروج أحد قويا أو ضعيفا"، وتابع أنه سيتحدث مرات كثيرة خلال الساعات التالية.