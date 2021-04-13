يسرا: فرحتي بمشاركتي في موكب المومياوات كانت فوق الوصف والخيال

أعربت الفنانة يسرا، عن فخرها بتقديم موكب المومياوات الملكية، قائلة: «فرحتي مهما أحكي كانت فوق الوصف والخيال دموعنا ورا الكواليس كانت شيء غير عادي، ومفيش حد مشتغلش من قلبه».

وقالت خلال لقاء مباشر لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، إنها كانت لا تستوعب ضخامة حدث موكب المومياوات الملكية، معقبة: «كل ما الوقت كان بيقرب كل ما قلبي كان هيقف من الفرحة والخوف لأننا على الهوا قدام العالم.. والعالم مش مصدق إن كل دا حلصل بإيد مصرية».

وذكرت أنه لولا وجود الرئيس ما كان ليخرج الحدث بهذه القوة، متوجهة بالشكر لجميع العاملين على إخرج الموكب والذين بلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وأشارت إلى أنها كانت تتجه بعد الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل حرب أهلية لتتدرب على الكلمة التي ستقدمها خلال حفل الموكب، معربة عن سعادتها وفخرها بكونها مصرية ولنجاح الحدث.

وأوضحت ان موكب المومياوات الملكية أهم من أي حملات ترويجية للسياحة يصرف عليها بالمليارات، ذاكرة أنها تلقت العديد من الكلمات الجميلة والتهنئة بالحدث.

