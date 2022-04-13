ميدفيديف ينتقد كييف بعد اعتقال فيكتور ميدفيدتشوك الموالي لروسيا

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أعرب الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف عن غضبه بشأن القبض على السياسي الموالي لروسيا فيكتور ميدفيدتشوك في أوكرانيا ووجه اتهامات جادة لأوكرانيا.

وكتب ميدفيديف عبر قناة تليجرام الخاصة به "يعلن بعض غريبي الأطوار الذين يسمون أنفسهم الحكومة الأوكرانية، أنهم يريدون انتزاع اعتراف من فيكتور ميدفيدتشوك، وإدانته /سريعا وبنزاهة/ ثم مبادلته بسجناء".

كما اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كييف بتعذيب ميدفيدتشوك رغم أنها لم تقدم أي دليل.

كان ميدفيدتشوك أحد أكثر السياسيين ذوي النفوذ في أوكرانيا لسنوات، ويعتبر أيضا حليفا مقربا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت أوكرانيا ميدفيدتشوك بالخيانة العظمى والاختلاس بعدما ألقى جهاز الاستخبارات الأوكراني (أس بي يو) القبض عليه أمس الثلاثاء.

ونشر صور تظهره مكبل اليدين وفي الزي الأوكراني.