ضبط وتحريز أدوية بمركزي تجميل وتخسيس فى طنطا

تمكنت حملة مكبرة للعلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، ومباحث التموين من ضبط مركزين للسمنة والتخسيس والتجميل بمدينة طنطا، لقيامهما بيع أدوية للتخسيس مجهولة المصدر وتشكل خطورة علي صحة الإنسان، وتم التحفظ علي الأدوية.

كانت وردت معلومات و شكاوى، عن المركزين لبيع، الأدوية للتخسيس وأدوية أخري مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، بمركز للتجميل شهير بحي طنطا أول.



ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة العلاج الحر بشن حملة مكبرة مشتركة برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ، وبالتفتيش ومراجعة كافه التراخيص ومدي صحتها ، وتم ضبط أدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس ، والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة للتحقيق .

