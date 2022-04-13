اليونان تسجل 15 ألفا و331 إصابة جديدة و69 وفاة بفيروس كورونا

سجلت اليونان 15 ألفا و 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و69 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى ثلاثة ملايين و195 ألفا و887، والوفيات إلى 28 ألفا و274.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و651 ألفا و835 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.