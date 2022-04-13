استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال انسحاب قوات الاحتلال، من مدينة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية اليوم.

والشهيد هو محمد حسن محمد عساف (32 عامًا) وهو من مُحافظة قلقيلية، واستشهد برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جيش الاحتلال، خلال تواجده في نابلس، وهو مُحامي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وكان الشهيد في طريقه لإيصال أولاد أخوته إلى المدرسة عندما استهدفه رصاص جنود الاحتلال.

وأصيب 17 آخرون بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة "نابلس" وبلدات "بيتا" و"عوريف" و"اللبن الشرقية".

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، إن خمسة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وخمسة بـالرصاص المطاطي فيما أصيب مواطن بحروق جراء إصابته بقنبلة غاز، إضافة إلى إصابة شاب برضوض بعد أن دهسته مركبة من مراكب الاحتلال، وثمانية آخرين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت نابلس لحماية المستوطنين المقتحمين لقبر يوسف.

وأشار جبريل إلى أن 6 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برصاصة في الصدر وحالته خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا، جنوب نابلس.