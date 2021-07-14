بريطانيا تحظر استيراد الحديد والصلب من روسيا

صرحت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن «بريطانيا ستحظر استيراد الحديد والصلب من روسيا اعتبارا من 14 أبريل الجاري».

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: «اعتبارًا من الغد، سنحظر استيراد الحديد والصلب الروسي، وكذلك تصدير التقنيات الكمية والمواد المتطورة التي يحتاجها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشدة».

وبحسب وسائل إعلام روسية، سيتم تقديم اللوائح ذات الصلة، يوم غد الخميس، إلى البرلمان البريطاني.

وتسارع التضخم السنوي في بريطانيا ليصل إلى 7% في مارس، بعدما وصل لـ6.2% في الشهر السابق، ليبلغ أعلى مستوى له منذ عام 1992.

وبحسب بيانات لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في مارس 1.1% بعد ارتفاعها 0.8% في فبراير.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.7% فقط، على أساس شهري، كان من المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 0.7%.

في الوقت نفسه، بلغ مؤشر CPIH (التضخم، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف أصحاب المنازل لصيانة المساكن) 6.2٪ بعد 5.5٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار هذا المؤشر في مارس بنسبة 0.9٪.