السعودية والكويت تدعوان إيران للتفاوض بشأن حدود حقل الدرة البحري المشترك

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة والكويت، اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 21 مارس الماضي اتفق وزير الطاقة السعودي و نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.

وأكدا الجانبان في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس الماضي.

وفي هذا الصدد سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية والكويت الدعوات لإيران للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما لعقد هذه المفاوضات.