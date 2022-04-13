ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 253

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ارتفعت حصيلة الفيضانات والسيول الوحلية، الناجمة عن تساقط أمطار غزيرة في مدينة دوربان والمناطق المحيطة في مقاطعة كوازولو-ناتال بجنوب إفريقيا إلى 253، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

وتسببت أيام من الأمطار الغزيرة بفيضانات في مختلف المناطق، اجتاحت منازل ودمرت بنى تحتية في أنحاء المدينة الواقعة بجنوب الشرق، فيما أجبرت انزلاقات أتربة السلطات على تعليق خدمة السكك الحديد.

وغمرت مياه الفيضانات طرقاً سريعة إلى مستويات لم يعد يظهر منها سوى رأس أعمدة الإشارات.

ودمرت المياه العديد من الجسور واجتاحت سيارات ومنازل، وشوهد صهريج وقود يعوم في البحر بعد أن جُرف من الطريق.

وحضت وكالة إدارة الكوارث في مقاطعة كوازولو-ناتال التي تعد دوربان أكبر مدنها، المواطنين على لزوم منازلهم وطلبت من المقيمين في مناطق منخفضة العلو التوجه إلى مناطق أعلى.

ووردت تقارير عن أعمال نهب، وأظهرت مشاهد التلفزيون عدداً من الأشخاص يسرقون من حاويات شحن.

وتتعرض المناطق الجنوبية الشرقية لجنوب إفريقيا، لأسوأ تداعيات التغير المناخي، وكثيراً ما تضربها أمطار غزيرة وفيضانات.