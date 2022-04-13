وزراء خارجية وسط أوروبا يطالبون بزيادة الممرات الإنسانية لإغاثة الشعب الأوكراني

شارك وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، اليوم /الثلاثاء/، في اجتماع وزراء خارجية دول وسط أوروبا (تجمع سنترال 5) والذي عقد اليوم في العاصمة التشيكية /براغ/.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية أن الاجتماع حضره وزراء خارجية سلوفاكيا والمجر وسلوفينيا والتشيك والنمسا، وناقش حرب روسيا على أوكرانيا وآثارها المزعزعة للاستقرار على مناطق أخرى بما في ذلك غرب البلقان.

وطالب الاجتماع بوقف إطلاق النار وزيادة الممرات الإنسانية لإغاثة الشعب الأوكراني كما بحث الاجتماع ترتيبات الرئاسة التشيكية القادمة للاتحاد الأوروبي.