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محمد رمضان: أنا براند.. وجعفر العمدة جذب كل شرائح الجمهور

شيماء رزق
نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 4:25 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 4:26 ص

علق الفنان محمد رمضان، على الجملة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقول: «بلاش خوف من المجتمع احنا بنتابع مسلسل جعفر العمدة».

ورد خلال استضافته مع الإعلامية فاطمة مصطفي، على راديو «9090»، مساء الأربعاء، قائلًا: «سبب الجملة دي إن جماهير كل المسلسلات في رمضان 2023، بتابع جعفر العمدة وجذب كل الشرائح»- على حد تعبيره.

وبسؤاله عن كثرة نشره لصوره أثناء أجازته أو خلال ركوبه الطائرة، أو في حمام السباحة على حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، ليرد قائلًا: الجمهور يهتم بالعمل نفسه وليس الوقت المستغرق لإنتاجه.

وأضاف أنه لا يجب أن يظهر الفنان أنه يبذل مجهود كبير ومرهق طوال الوقت، ولكن يجب أن يظهر في أفضل صوره لجمهوره، معتبرًا ذلك شيء مُهم له مع جمهوره ومُهم من ناحية التسويق له كفنان.

وتابع: «لما بنشوف أي منتج بنشوفه في أحلى شكل، لذلك أنا مؤمن بفكرة الماركتينج مهم لأي منتج، ولأي براند لأي شخص، احنا كمان براند، محمد رمضان هو راجل مُنتَج بيبع في السينما وفي الدراما ، فلازم أكون حريص عليه وألمعه طول الوقت»- على حد تعبيره.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة يشارك في السباق الرمضاني 2023، والعمل من بطولة كلًا من الفنان محمد رمضان، ومنذر ريحانة، وأحمد فهيم، والفنانة هالي صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومن إخراج محمد سامي.

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