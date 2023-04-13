كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وعن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022، جاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 840.5 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار، ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار، فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار، خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022، جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار، لؤلؤ وأحجار كريمة بقيمة 254.8 مليون دولار، نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار، أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 5.7 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال عام 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 300.8%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%.