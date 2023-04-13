نابولي يتطلع لخطوة جديدة نحو لقب الدوري الإيطالي أمام فيرونا

بعد مباراته ضد مضيفه ميلان في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، يعود نابولي لتحويل وجهته مرة أخرى لبطولة الدوري الإيطالي.

ويتطلع نابولي للتقدم خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ موسم 1989 / 1990، عندما يستضيف فيرونا، بعد غد السبت، في المرحلة الـ30 للمسابقة.

ويحلق نابولي في قمة جدول ترتيب البطولة حاليا برصيد 74 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، ليصبح بحاجة لتحقيق 4 انتصارات فقط في لقاءاته التسعة المتبقية بالمسابقة، من أجل حسم الفوز باللقب رسميا هذا الموسم، دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

ويرغب نابولي في حصد النقاط الثلاث أمام فيرونا، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) برصيد 22 نقطة، ليكتسب قوة دفع جيدة قبل مباراة الإياب مع ضيفه ميلان، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، والتي يتطلع خلالها لتعويض خسارته صفر / 1 في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب (سان سيرو).

ومازال الموقف غامضا بشأن مشاركة النجم النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين مع نابولي في المباراة، في ظل استمرار معاناته من الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة الشهر الماضي.

من جانبه، يأمل فيرونا في البناء على فوزه 2 / 1 على ضيفه ساسولو يوم السبت الماضي في مباراته الأخيرة بالمسابقة، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب نابولي.

ويسعى فيرونا، الذي لم يحقق أي فوز على نابولي منذ يناير 2021، لإنعاش حظوظه في تفادي الهبوط للدرجة الثانية، حيث يتأخر حاليا بفارق 4 نقاط عن مراكز الأمان.

ويطمح لاتسيو لإحكام قبضته على المركز الثاني في ترتيب المسابقة، وتعزيز آماله في الصعود لدوري الأبطال في الموسم المقبل، عندما يواجه مضيفه سبيزيا، صاحب المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، غدا الجمعة.

ويقدم لاتسيو مستويات رائعة في الفترة الحالية، حيث حقق 6 انتصارات خلال مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، لكنه سوف يصطدم بمحاولات سبيزيا للعودة إلى نغمة الفوز التي فقدها في المراحل الثلاث الماضية.

وتبدو المنافسة نارية على الوجود ضمن فرق المربع الذهبي في البطولة، المؤهلة لدوري الأبطال، بين روما وميلان وإنتر وأتالانتا، حيث تخوض الفرق الأربعة اختبارات ليست بالسهلة في تلك المرحلة.

ويحتل روما المركز الثالث حاليا برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة أمام ميلان (حامل اللقب)، صاحب المركز الرابع، بينما يحتل إنتر المركز الخامس بـ51 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أتالانتا، صاحب المركز السادس.

ويخرج ميلان لملاقاة مضيفه بولونيا، صاحب المركز الثامن بـ43 نقطة بعد غد، بينما يستضيف إنتر فريق مونزا، الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة في اليوم نفسه.

وبينما يخوض إنتر المباراة وهو منتشيا بفوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه بنفيكا البرتغالي، أمس الأول الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، ليضع قدما في المربع الذهبي للمسابقة القارية، يسعى مونزا لإنهاء سلسلة عدم الفوز في بطولة الدوري المحلي، التي استمرت في لقاءاته الأربعة الأخيرة.

ويلتقي روما مع ضيفه أودينيزي، صاحب المركز العاشر برصيد 39 نقطة، يوم الأحد القادم، في حين يلعب أتالانتا مع مضيفه فيورنتينا، الذي يحتل المركز التاسع برصيد 41 نقطة، يوم الإثنين المقبل.

ويحاول يوفنتوس الاحتفاظ بحظوظه الضئيلة في الوجود ضمن أندية المربع الذهبي، حينما يخرج لملاقاة ساسولو، صاحب المركز الثاني عشر بـ37 نقطة، يوم الأحد القادم.

وتلقت آمال يوفنتوس الأوروبية ضربة موجعة، عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه لاتسيو يوم السبت الماضي، ليظل في المركز السابع برصيد 44 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف أندية المربع الذهبي.

وتفتتح مباريات المرحلة غدا بلقاء كريمونيزي، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 16 نقطة مع ضيفه إمبولي، الذي يحتل المركز الرابع عشر بـ32 نقطة.

وكان كريمونيزي حقق في المرحلة الماضية فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم عقب فوزه المثير 3 / 2 على مضيفه سامبدوريا، الذي تراجع لذيل الترتيب برصيد 15 نقطة قبل لقائه مع مضيفه ليتشي يوم الأحد القادم، الذي يشهد مباراة أخرى بين تورينو وضيفه ساليرنيتانا.