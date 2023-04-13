خالد البلشي يلتقي الصحفيين أعضاء مجلسي «النواب والشيوخ» لبحث التعاون

التقى مجلس نقابة الصحفيين أعضاء مجلس النواب والشيوخ، من الصحفيين لبحث سبل التعاون في الفترة المقبلة.



ووجه خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين استجابوا لدعوته للاجتماع مع مجلس النقابة اليوم.



وكتب «البلشي» في منشور عبر "فيسبوك"، أن اللقاء بمثابة تقليد جديد بادر إليه لبحث سبل التعاون بين مجلس النقابة والنواب الصحفيين في المجالات كافة؛ وخاصة التشريعية والخدمية التي تتعلق بالصحفيين.



وقال في منشوره: «شكراجزيلًا لأكثر من 20 نائبا حضروا اللقاء ولمن لم تمكنهم الظروف من الحضور»، مضيفا "كان لقاء مهمًا وكانت مساهماتكم مهمة وثرية، وأتمنى أن يكون اللقاء بداية لآلية دائمة للتنسيق في القضايا العاجلة وصياغة وتوحيد الرؤى حول الأجندة التشريعية للنقابة».



ومن بين المشاركين في الاجتماع النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والنائبة أميرة العادلي، والنائبة مارسيل سمير، والنائب أحمد بلال، والنائب عماد خليل، والنائب محمود بدر والنائب محمد عبد العليم داود، وعضو مجلس الشيوخ، طارق تهامي.