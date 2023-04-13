أوكرانيا تبلغ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أنها بحاجة إلى أصول روسية لإعادة الإعمار

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حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين العالم على مواصلة مساعدة كييف على تلبية احتياجاتها المالية في وقت الحرب، بينما كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مطالبته بإتاحة الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار.

وقالت يلين في اجتماع مع كبار ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة المساعدة لأوكرانيا: "دعم أوكرانيا جهد جماعي".

وأضافت في تصريحاتها المعدة سلفا: "نرحب بالجهود التي يبذلها حلفاؤنا وشركاؤنا لتقديم مساعدة كبيرة ويمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب، وأحث الجميع على مواصلة القيام بذلك".

وتضغط أوكرانيا التي تواجه فجوة تمويلية بمليارات الدولارات على المقرضين في واشنطن وشركاء غربيين آخرين للتصرف بسرعة وسخاء.

وانضم زيلينسكي إلى مناقشة المائدة المستديرة في واشنطن عن طريق الفيديو.

وقال للمشاركين: "يجب أن تشعر روسيا بالتكلفة الكاملة لعدوانها". ودعا إلى توجيه أصول البنك المركزي الروسي المصادرة في الخارج إلى جهود إعادة بناء أوكرانيا.

وأضاف: "يجب وضع آلية ملموسة لاستخدام الأصول المجمدة للتعويض عن الأضرار التي سببتها روسيا".

وفي مارس، قدر البنك الدولي، جنبا إلى جنب مع الحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية، أن هناك حاجة إلى 411 مليار دولار على الأقل لإعادة إعمار أوكرانيا وتعافيها على مدى العقد المقبل.

وتحتاج أوكرانيا إلى 14 مليار دولار لاستثمارات إعادة الإعمار العاجلة هذا العام وحده. ووفقا للبنك الدولي، هناك فجوة تمويلية تبلغ حوالي 11 مليار دولار.