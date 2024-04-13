أول تعليق من الولايات المتحدة على الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما جويا بالطئرات بدون طيار (درون) نحو إسرائيل.

وقال المجلس في بيان: "يتم إطلاع الرئيس بايدن بانتظام على الوضع من قبل فريق الأمن القومي التابع له، وسيلتقي بهم بعد ظهر اليوم في البيت الأبيض".

وأضاف البيان: "فريق الرئيس على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين بالإضافة إلى الشركاء والحلفاء الآخرين. ومن المرجح أن يتكشف هذا الهجوم على مدى عدة ساعات".

وأكد مجلس الأمن القومي أن "الرئيس بايدن كان واضحا: دعمنا لأمن إسرائيل قوي. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.