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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تلفريك جنوبي تركيا

وكالات
نشر في: السبت 13 أبريل 2024 - 3:07 ص | آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2024 - 3:07 ص

لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور، حسبما أفاد مكتب الحاكم المحلي ومحطات بث.

وقال مكتب الحاكم في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم تعليق 24 كابينة في الهواء، وفق وكالة رويترز.

وأضاف أن وحدات الإنقاذ الطارئة قامت بإجلاء 40 شخصا من سبع كبائن للتلفريك، وتستمر الجهود لإجلاء 134 شخصا تقطعت بهم السبل في كبائن أخرى.

وتم إرسال طائرات هليكوبتر ومركبات أخرى إلى مكان الحادث لجهود الإخلاء من خط التلفريك.

وفقا للمعلومات الموجودة على موقع شركة التلفريك على الإنترنت، يحتوي التلفريك على 36 كابينة تتسع كل منها لستة أشخاص، ويستغرق الصعود إلى منشأة تونيك تيبي مع إطلالات شاملة على مدينة أنطاليا.

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