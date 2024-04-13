مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل

خرج آلاف الأشخاص اليوم السبت، وسط لندن في مسيرة تطالب بوقف فوري إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وتجمع المتظاهرون في ميدان "راسل" في لندن وتوجهوا إلى ساحة البرلمان، حاملين أعلام فلسطينية ولافتات منددة بإسرائيل وجرائمها بحق الفلسطينيين، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وقالت حملة التضامن مع فلسطين، في بيان، إن المسيرة جزء من يوم عمل وطني يشهد مسيرات ووقفات احتجاجية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ومطالبة الحكومة البريطانية "بالتوقف عن تسليح إسرائيل".

وبالتزامن مع المظاهرات، دعا نواب، الحكومة البريطانية إلى تعليق بيع الأسلحة لإسرائيل، مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، كما تداول ناشطون التماسات شعبية عبر الإنترنت، تدعو أيضا إلى وضع حد لصادرات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل.