سلاح الجو الأردني: جاهزون لاعتراض وإسقاط أي درون أو طائرات تخترق أجواء بلادنا

أعلن سلاح الجو الأردني مساء السبت، جاهزية قواته لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق الأجواء الأردنية، وذلك بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات بدون طيار (درون) نحو إسرائيل.

وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية، إن تل أبيب تتأهب لرد إيراني على اغتيال الجنرال محمد رضا زاهدي، في غارة جوية قالت طهران إنه قصف إسرائيلي استهدف مبنى القسم القنصلي في سفارتها بدمشق، مطلع أبريل الجاري، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ولم تعترف إسرائيل رسميا باغتيال زاهدي، لكنها لم تنفِ مسؤوليتها عنه أيضا. ذكرت هيئة البث الرسمية وقناة 12 وصحيفة "يديعوت أحرنوت" الخاصتان أنّ "تقارير تشير إلى أنّ إيران أطلقت عشرات المسيرات متجهة إلى إسرائيل".

ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية مصدر هذه التقارير.

بدوره، قال موقع "واللا" العبري (خاص) إنّ 4 مصادر أمريكية وإسرائيلية أكدت أنّ طهران بدأت هجومها على إسرائيل، وأطلقت مسيرات نحوها.

يشار إلى أن مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذروا من أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فإنها سترد عليها "داخل إيران".