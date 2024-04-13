جيش الاحتلال يعلن قصف مجمع عسكري لـ حزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قصف مجمع عسكري لحزب الله في منطقة الريحان جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، إن "جيش الدفاع يغير على مجمع عسكري موسع لحزب الله في منطقة الريحان"، مدعياً أن "المجمع احتوى على عدد من المباني العسكرية".

ولم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" بشأن الهجوم الإسرائيلي.

ومساء الجمعة، رصد جيش الاحتلال إطلاق نحو 40 صاروخا من جنوب لبنان، نحو منطقة "إصبع الجليل" شمالي الأراضي المحتلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنّ الجيش رصد عددا كبيرا من الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان نحو "إصبع الجليل"، حيث اعترضها نظام القبة الحديدية.

وتصاعدت مؤخراً وتيرة الهجمات المتبادلة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل على وقع تهديدات من مسئولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو "حزب الله" بعيدا عن الحدود مع شمال الأراضي المحتلة.