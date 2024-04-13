نيوكاسل يقسو على توتنهام برباعية نظيفة

حقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز على ضيفه توتنهام هوتسبير، بنتيجة 4 / صفر، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح التسجيل ألكسندر إيزاك، في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بعد مراوغته للمدافع الهولندي "فان دي فين"، داخل منطقة الجزاء.

وسريعا أضاف جوردان ثاني الأهداف في الدقيقة 32 بعد خطأ دفاعي أثناء تحضير الهجمة، أسكنها اللاعب الإنجليزي على يمين فيكاريو حارس الفريق اللندني، بعد أن راوغ "فان دي فين".

وعمق إيزاك جراح توتنهام، وسجل الهدف الثالث، في الدقيقة 52، بعد انفراد تام بالمرمى، أسكنها المهاجم السويدي على يسار الحارس.

وبرأسية قوية من ركلة ركنية في الدقيقة 87، سجل مدافع نيوكاسل فابيان شار، الهدف الرابع في المباراة، على يسار الحارس.

وبهذه النتيجة يبقى توتنهام في المركز الرابع برصيد 60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر، وبالتساوي مع أستون فيلا صاحب المركز الخامس، بينما على الجانب الآخر يتقدم نيوكاسل للمركز السادس برصيد 50 نقطة ويتخطى مانشستر يوناتيد بفارق نقطة، ولعبه لمباراة إضافية.