بطاركة كنائس القدس: قصف مستشفى المعمداني في غزة إهانة لجميع المسيحيين

قال السكرتير الثاني لمجلس بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، وأحد رعاة كاتدرائية القديس جورج الأنجليكانية القس الكنن دون بندر، اليوم الأحد، إن "قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في مدينة غزة وتدميره وإخراجه بالكامل عن الخدمة في أحد الشعانين يُعدّ إهانة لجميع المسيحيين وانتهاكًا لجميع قواعد السلوك الانساني".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن بندر قوله، في منشور على موقع فيسبوك: "في الساعات الأولى من صباح أحد الشعانين، دمّرت غارة صاروخية مزدوجة من طائرات إف-16 إسرائيلية قسم العناية المركزة الطارئة والصيدلية في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) التابع للكنيسة الأنجليكانية في غزة".

وتابع: "على الرغم من صدور أوامر الإخلاء قبيل الهجوم، توفي طفل في 13 من عمره متأثرًا بجروح سابقة في الرأس أثناء عملية الإخلاء المستعجلة".

ولفت إلى أن "مجلس الكنائس في القدس ينتظر المزيد من التقارير حول الأضرار الإضافية التي لحقت بالمستشفى، وكيف سيؤثر ذلك على قدرة الطاقم على مواصلة خدماتهم لمئات الجرحى والمصابين الذين يدخلون أبوابه يوميًا".

وأوضح أن المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) ليس أقدم مستشفى في غزة فحسب، إذ يعود تاريخه إلى القرن الـ19، بل هو أيضًا المستشفى المسيحي الوحيد في قطاع غزة.