سامح حسين فيلم استنساخ غير جلدي الفني 

أعرب الفنان سامح حسين، عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الجديد "استنساخ" وردود فعل الجمهور الإيجابية تجاهه، مشيرا إلى تقديمه شخصية جديدة تماما لم يقدمها من قبل وغير به جلده الفني.

وأضاف في تصريحات للشروق، أن العمل ناقش قضية الذكاء الاصطناعي بشكل مختلف وجريء أظهر سلبيات التكنولوجيا ومميزاته وكيفبة التعامل معها.

وتابع قائلا: "كنت متخاوفا من فكرة تقديم عمل درامي يحمل قضية ضخمة، فالجمهور دائما يراني في أعمال كوميديا لايت تناقش مواضيع بسيطة، ولكن السيناريو هو ما أقنعني بهذا المشروع، وأيضا وثقت في المخرج والمؤلف عبدالرحمن محمد رغم أن هذه أول تجربه فنية له".

وواصل: "رأيت أنه صاحب فكر فني مختلف، وهذا ما حدث بالفعل وقدمنا شيئا محترما للجمهور نال إعجابه بشكل كبير".

جدير بالذكر أن فيلم استنساخ يتناول فكرة مثيرة تربط بين الحياة الواقعية والخيال العلمي، مستفيدًا من التقدم التكنولوجي والرقمي الذي نشهده اليوم، وهو من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، والعمل من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.