 فاينانشال تايمز: منع نائبة برلمانية بريطانية من دخول هونج كونج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فاينانشال تايمز: منع نائبة برلمانية بريطانية من دخول هونج كونج

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأحد 13 أبريل 2025 - 2:27 م | آخر تحديث: الأحد 13 أبريل 2025 - 2:27 م

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن النائبة البرلمانية البريطانية ويرا هوبهاوس، قالت إنها تم منعها من دخول هونج كونج هذا الأسبوع.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن النائبة عن الحزب الليبرالي الديمقراطي في باث، وهي أيضا عضو في "التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين"، القول إن رفض دخولها هونج كونج مرتبط – على ما يبدو - بانتقادها لسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، ولك بحسب ما ورد في بيان صادر عن التحالف، اليوم الأحد.
وكانت هوبهاوس، سافرت إلى هونج كونج يوم الخميس الماضي، برفقة زوجها، وتم احتجازها لعدة ساعات لاستجوابها، قبل أن يتم نقلها على متن رحلة جويةل إعادتها إلى المملكة المتحدة ، بحسب صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، التي كانت أول من نشر الخبر.
وسمح لزوج النائبة البرلمانية بالدخول.

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