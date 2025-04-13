نقل رئيس البرازيل السابق بولسونارو إلى المستشفى بسبب آلام في البطن

تم نقل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو يوم السبت بطائرة طبية من شمال شرق البرازيل إلى العاصمة برازيليا بعد دخوله المستشفى بسبب آلام في البطن في اليوم السابق.

وكان بولسونارو قد دخل المستشفى صباح الجمعة أثناء رحلة في شمال شرق البرازيل. وكان الألم ناتجا عن انسداد معوي وكان مرتبطا بالآثار طويلة المدى لطعن في البطن تعرض له في سبتمبر 2018، حسبما قال أطباؤه.

ولطالما كان بولسونارو يدخل ويخرج من المستشفيات منذ هجوم عليه وقع قبل الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2018. وخضع الزعيم المحافظ لعدة عمليات جراحية خلال فترة رئاسته من 2019 إلى 2022.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: "بعد العديد من الحوادث المماثلة على مدى السنوات القليلة الماضية، اعتدت على الألم وعدم الراحة. لكن هذه المرة، فوجئ الأطباء أيضا"، مضيفا أن طبيبا مخضرما أخبره أنها "أخطر حالة منذ الهجوم".

وتابع بولسونارو إنه من المرجح أن يخضع لعملية جراحية أخرى، على الرغم من أن أطباء في مستشفى ريو جراندي في ولاية ريو جراندي دو نورتي بشمال شرق البلاد قالوا للصحفيين في وقت سابق السبت إنه مستقر ولا يحتاج إلى جراحة طارئة، وقالوا إن الإجراءات الأخرى ستعتمد على تعافيه.

وقال الأطباء أيضا إن النقل إلى برازيليا تم بناء على طلب عائلته.