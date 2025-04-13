شولتس يدين الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة سومي الأوكرانية

أدان المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس، الضربة الصاروخية الروسية العنيفة على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

ونقل بيان، عن شولتس، قوله إن الصور القادمة من وسط مدينة سومي، حيث قتلت الصواريخ الروسية في أحد الشعانين مدنيين أبرياء، بصورة مروعة، أفكارنا مع ذوي الضحايا والمصابين.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن مثل هذه الهجمات الروسية تُظهر مدى زيف مزاعم روسيا بشأن رغبتها في السلام.

وتابع المستشار الألمانية: "إننا نرى، على العكس من ذلك، أن روسيا تواصل حربها العدوانية ضد أوكرانيا بلا رحمة.. يجب أن تنتهي هذه الحرب، وعلى روسيا أن توافق أخيرًا على وقف شامل لإطلاق النار. نحن نعمل على ذلك مع شركائنا الأوروبيين والدوليين".

وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد أسفر الهجوم الصاروخي الروسي على سومي عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصًا، بينهم طفلان.

وأضاف زيلينسكي، أنه هناك عدد كبير من الأطفال بين المصابين جراء الهجوم والبالغ عددهم أكثر من 80 شخصا.