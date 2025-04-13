النقل: تركيب كمرات كباري مسار المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

أكدت وزارة النقل أنه جارٍ تركيب الكمرات لكباري المسار المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، ما يعكس تقدم معدلات تنفيذ المشروع الذي يمتد بطول 21.7 كيلومتر من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم علوي بطول 15.2 كيلومتر حتى محطة أبو قير، ويشتمل على (20) محطة (6 سطحية - 14 علوية).

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إنه تم تركيب الكمرات بين محطات المندرة والعصافرة، العصافرة وميامي، ميامي وسيدي بشر، سيدي بشر ومحمد نجيب، وجارٍ تركيب الكمرات بين محطتي المندرة والمنتزه، وكذلك في منطقة المناورة قبل محطة أبو قير، معلنة عن تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة للمسار العلوي لباقي المشروع في الوقت الحالي.

وأشارت إلى تقدم أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد والأعمدة) لمحطات طوسون والعصافرة وكفر عبده، مع بدء الأعمال بباقي المحطات، منوهة إلى أنه جارٍ تقدم أعمال التسوية والحفر والردم والأسوار في ورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، كما تم البدء في أعمال مبنى ورشة العمرة الجسيمة بورشة كفر عبده.

وأضافت الوزارة أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وتابعت أن مشروع مترو الإسكندرية يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود، حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

ونوهت الوزارة إلى أن المشروع يهدف أيضًا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/الساعة بكل اتجاه إلى 60.000 راكب/الساعة بكل اتجاه، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومتر/الساعة إلى 100 كيلومتر/الساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

وأوضحت أن مترو الإسكندرية يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) في محطة مصر، ومع خط سكك حديد (القاهرة/الإسكندرية) وترام الرمل في محطة سيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.